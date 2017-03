Nest staat in maart helemaal in het teken van kleur. We bezoeken vier interieurs in vrolijke tinten, goochelen met de trendkleuren van 2017 en leren monochroom koken. En omdat het lente is, trekken we ook naar buiten. Naar een zonnige tuin vol narcissen bijvoorbeeld, of op streekverkenning in eigen land. Vergeet zeker niet om mee te doen aan onze designwedstrijd!