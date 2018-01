Nu in de kiosk!

Het nieuwe nummer van Nest is opnieuw een Wonen Special! Inspiratie vinden we bij enkele bijzondere huizen: een villa-loft, een verbouwde loods, een koetshuis en een eigenzinnig hoeveproject. Verder vragen we ons af hoe ecologisch onze kachels en haarden wel zijn, we ontdekken waarom en hoe zelf gemaakte spullen hun geitenwollensokkenimago kwijtraakten en sterrenchef Benoit Dewitte belegt voor ons zelfgebakken broodjes met heerlijke seizoensproducten.

Verder in dit nummer:

- Het is jong en het bruist: over jonge brouwers en hun ketels

- Rond en recht geeft rust: de privétuin van tuin- en landschapsarchitect Marc De Winter

- De groene groeve: bijzondere, milieuverantwoorde verblijven in de Franse Mayenne

- De mooiste lichtschakelaars

- Seizoensgroente bij uitstek: pompoen