Nu in de kiosk: het aprilnummer van Nest

April, dat wil zeggen volop lente. En vooral: de goesting om naar buiten te gaan. In dit lentenummer focussen we daarom op tuinmeubilair en -accessoires.

Was de tuin enkele tientallen jaren geleden vooral een plek waar je 's zomers kon vertoeven, vandaag willen we het hele jaar door in de tuin zitten. En dankzij de nieuwe generatie tuinmeubels en -accessoires kan dat ook. Ze uv-bestendig en kunnen regen verdragen. Is het koud? Vuurkorven en terrasverwarmers zorgen voor een aangenaam temperatuurtje. Het regent? Een uitschuifbare luifel over de tafel of zithoek en je hebt er geen last meer van. Je leest er alles over in ons dossier tuinmeubels.

Verder in dit nummer:

3 x binnenkijken bij Belgische creatievelingen

Kamerplanten voor iedereen

Leuke, sfeervolle cactussen om zelf te maken

Heerlijke bereidingen met eieren

Afval vermijden, recycleren en hergebruiken: maar wat met de melkfles?

Verkenning van de West-Ierse kust

Het Cruydt-Boek van Dodoens

... en nog veel meer