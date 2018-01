Nest omarmt de herfst

De temperaturen van de afgelopen dagen deden anders vermoeden: maar het najaar is wel degelijk aangebroken. Sterker nog: het is bijna november, traditioneel de periode waarin velen naar het kerkhof trekken, bloemen op een graf plaatsen en herinneringen boven halen aan dierbare overledenen. Wij vroegen ons wel hoe je die herinneringen kunt bewaren en levend houden. En of het altijd een pot chrysanten moet zijn. Niet dus: voor dit nummer maakten Magali en Bart van Studio Coffeeklatch een reportage, waarbij ze aan drie mensen vroegen om voor een overleden familielid een persoonlijk boeket te maken. Apart, aandoelijk en uniek. Herinneringen vormen ook de rode draad in onze foodproductie over familierecepten, waarin een dochter, een schoondochter, een kleindochter en een kleinzoon het recept klaarmaken dat hun moeder of grootmoeder weer tot leven brengt. De smakelijke verhalen die horen bij die geheime recepten lezen als een roman en doen ons watertanden.

Verder in dit nummer:

- Drie inspirerende woningen, die zo zijn ingericht dat je er als vanzelf tot rust komt

- Het plekje van Wim Distelmans

- Slapen in een nestkast

- Landelijke warmte in huis: een handleiding om landelijk te wonen anno 2017

- De mooiste vogelvoederhuisjes

- Wouter Deprez over een van zijn grote passies: bijen