Nest luidt de nazomer in

Het succesrecept voor een heerlijke brunch in de tuin, een bezoek bij bloemenkwekers die je een boeket recht van het veld aanbieden, maar ook een verkenning van het nieuwe aanbod aan knusse zitbanken en een kijkje in het nest van een creatieve stoffenspecialiste. En zelfs een blik op vrolijke paraplu's voor als de herfst zich aankondigt. Kortom: Nest schuift langzaam de nazomer in.

Verder in dit nummer:

- Bungalove, een facelift voor een bungalow uit de sixties

- Een warm onthaal in de glasblazerij van lampenmaker Brokis

- De remake van een woonkamer

- Julius Persoone, de jonge 'keizer van de Belgische tomaat'

- Een tankstation voor trekvogels

En ook deze maand is er een prachtige prijs te winnen: de zitbank 'Nest' van Ercol t.w.v. 6500 euro!