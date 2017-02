Nest in een nieuw jasje

Jawel, het is nog steeds de vertrouwde Nest. Al hebben we hem wel een grondige make-over gegeven. Logo, baseline, lay-out, rubrieken... Alles hebben we kritisch tegen het licht gehouden en zo nodig onder handen genomen. Het zal misschien even wennen zijn, maar je zal snel ontdekken dat de vertrouwde rubrieken door de nieuwe lay-out doorschemeren.

We hebben uitgebreid aan Nest gesleuteld, maar de kern is hetzelfde gebleven: Nest is het woonmagazine voor de liefhebbers van het buitenleven, of ze nu in de stad of op het platteland wonen. Als vanouds brengen we elke maand een mix van wonen, tuinen, recepten en trips in binnen- en buitenland.

De interieurs die we brengen, zijn persoonlijk: je ziet dat er geleefd wordt, met bewoners die langgekoesterde spullen mengen met nieuwe stukken, en die houden van natuurlijke materialen en groen. In dit nummer brengen we zo de Amsterdamse woning van James van der Velden en zijn gezin. Hun huis is één grote verzameling hebbedingen. "Ik kijk meer met mijn hart", aldus James, die interieurontwerper is.?"Het is erg leuk als dingen die niet bij elkaar lijken te passen wel degelijk matchen."

Geen goed leven zonder smakelijk eten. Culinaire capriolen halen we niet uit op onze kookpagina's.?Wel brengen we gezonde, lekkere seizoensgerechten, die niet te ingewikkeld zijn om klaar te maken. Deze maand vergasten obesitas-chirurg Eric Meir en zijn boezemvriend Wout Bru ons op gezonde gerechten voor verkleinde magen en hun familie.?Kwestie van niet telkens twee gerechten te moeten klaarmaken én niemand met honger van tafel te laten gaan.

En al is het winter, Nest iheeft niet enkel binnen gezeten. Mijn favoriet - ik ben er zelf geweest - is de reportage over Elmley Nature Reserve in Kent, waar we overnachtten in herdershutten. Een rode zonsopgang boven mistige velden...?Wie zegt dat het in Groot-Brittannië altijd regent??Gewoon niet vergeten om muts, handschoenen en vooral warme schoenen mee te nemen!

Last but not least stellen we je graag enkele nieuwe medewerkers voor: Wouter Deprez die voor ons een hilarische column over zijn avonturen als beginnende imker schrijft, en Veerle Dobbelaere die vanaf volgende maand voor ons de tafel dekt. Blader zeker ook door naar de getekende column van Madame Zsazsa, de enige vrouw in België die groenten kan laten spreken.

De redactie wenst je veel leesplezier!

Karolien Van Cauwelaert, hoofdredactrice