Meer Belgen kopen tweedehands

De hoofdreden om tweedehands te kopen blijkt overwegend financieel: 83% wil op die manier geld besparen. Dat blijkt uit een onderzoek dat drie tweedehandsspelers - De Kringwinkel, Troc.com en 2dehands.be - in september bij 2000 Belgen lieten uitvoeren door iVox. De Belg kocht vooral kleding (12%) en boeken en strips (10%), maar ook gebruikt speelgoed (6%), meubelen (6%) en decoratie-artikelen (6%) kregen een tweede leven bij een nieuwe eigenaar.

De veruit belangrijkste reden die genoemd wordt om meer dan vroeger te kopen, is de noodzaak om geld te sparen (55%). Maar er zijn nog meer redenen om naar de tweedehandswinkel te gaan: 38% vond het gewoon leuk om te snuisteren naar tweedehandsproducten en 31% kocht 'gebruikte' spullen omdat hergebruik duurzamer is.

30% van de Belgen die tweedehands kochten, gaven hier meer dan 100 euro aan uit, 6% tastte het afgelopen jaar nog wat dieper in de buidel en spendeerde meer dan 400 euro aan tweedehandsspullen.

De top 10 van meestgekochte tweedehands spullen in België: 1. Kleding (11,9%) 2. Boeken en Strips (10,4%) 3. Speelgoed (6,4%) 4. Meubelen (6,2%) 5. Decoratie-artikelen (6%) 6. Multimedia en elektronica (3,7%) 7. Tuin en doe-het-zelfartikelen (3,2%) 8. Sport- en vrijetijdsartikelen (2,7%) 9. Games (2,6%) 10. DVD's (2,4%)

Belgen die de voorbije 12 maanden tweedehandsartikelen kochten, geven in de eerste plaats aan dat ze dat online deden (49%), gevolgd door rommelmarkten (41%) en tweedehandswinkels (39%). Verrassend is dat meer dan de helft van de Belgen (56%) kan zich volledig vinden in de stelling 'waarom iets nieuws kopen als het ook tweedehands te verkrijgen is'. Deze gedachte- en gedragsverandering is precies wat de opdrachtgevers van dit onderzoek willen bereiken.

Om dit extra kracht bij te zetten, organiseren verschillende tweedehandspelers deze week speciale activiteiten. Zo is er op zaterdag 21 oktober De Dag van De Kringwinkel. "Al onze Kringwinkels zetten dan hun deuren open voor een blik achter de schermen, workshops, animatie, optredens en nog zoveel meer. Onze medewerkers staan die dag centraal: 80% van hen komt elders moeilijk aan de bak. Door hen werkervaring te laten opdoen, kunnen ze later doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Door bij ons te kopen creëer je dus ook jobkansen!," aldus Marleen Vos, Directeur van De Kringwinkels.

Ontspullen geeft rust,... en brengt geld op

Een kwart van de Belgen verkocht in de afgelopen 12 maanden spullen die hij niet meer nodig had. In 8 op de 10 gevallen deden ze dit via een zoekertjessite. Ook rommelmarkten (30%) en tweedehandswinkels (14%) blijven populair. 26% verdiende een centje bij door 'onnodige' spullen rechtstreeks te verkopen aan familie of kennissen.

Geld verdienen (73%) blijkt ook de hoofdreden om je teveel aan spullen te verkopen. Ook "iemand anders blij maken" (53%) speelt vaak een rol. Daarnaast is ontspullen goed voor onze mentale gezondheid: "Mensen beseffen steeds vaker dat spullen die voor hen geen waarde meer hebben, elders wel nog een tweede leven kunnen krijgen. Wat de een niet meer nodig heeft, is net een schat voor een ander. Consumenten, uit alle lagen van de bevolking, beseffen ook steeds meer dat nieuw, niet noodzakelijk beter is. Waarom zou je iets nieuws kopen als je een gelijkaardig product met dezelfde kwaliteit goedkoper tweedehands vindt?" aldus Petra Baeck, woordvoerster van 2dehands.be.

Wie het afgelopen jaar niks verkocht, deed dit omdat ze niks te verkopen hebben (34%), omdat ze geen tijd hebben om zich ermee bezig te houden (34%). Andere redenen die genoemd werden: "misschien komen de spullen later nog van pas" (25%) of ik schenk de spullen liever weg" (22%). 12% vindt het te ingewikkeld.

Pierre Boseret, Algemeen Directeur van Troc.com Belux: "Consumenten kiezen ervoor om steeds meer via het internet te kopen en verkopen. Toch blijven veel consumenten ervoor kiezen om fysieke winkels te bezoeken en er schatten te ontdekken die nieuw vaak niet meer te vinden zijn. Daarnaast stellen we ook vast dat een bepaald publiek de aankoop van tweedehands spullen, online of in onze winkels, hoger inschat dan nieuwe spullen omdat het vaak gaat om unieke stukken, ze meer plezier beleven tijdens het aankoopproces en na afloop het gevoel hebben een goede zaak te hebben gedaan."