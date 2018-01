Gespot in Gent: Billierose, een 'verzamelplaats voor mooie spullen en gezellige momenten', zoals het op de site omschreven staat. Initiatiefnemers Noor en Wolf Callebaut creëerden aan de Brabantdam een plek waar je volop kan genieten. Van een bakje troost met huisgemaakte taart, bijvoorbeeld. Of van de mooie spullen die in de shop worden aangeboden.

Je vindt er een mengeling van fashion, accessoires, kids stuff en interieurobjecten met als rode draad 'less is more', en merken als Just Female, Monokel, Donsje Amsterdam, Meri Meri en Fou de Feu.

Info: Billierose, Brabantdam 135, 9000 Gent. billierose.be