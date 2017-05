Knuffelbollen

Een even eenvoudige als aantrekkelijke blikvanger, en bovendien perfect voor het seizoen, deze witte tafel. Een spel met textuur en subtiele varianten van wit, van het tafelkleed over de wol in verschillende diktes over de mat glanzende kaarsen tot de echte hoofdrolspelers: in het midden witte aronskelk, links drie omwonden bollen van amaryllis. De bollen van deze prachtige plant kan je tegenwoordig kopen met een waslaag eromheen. In dat geval hebben ze geen extra grond of water meer nodig om te groeien. Veerle verzamelt eindjes wol, maar ook mooie flesjes die als vaas of kandelaar kunnen dienen. De schaal is uit haar eigen collectie, de bloemen komen van Flor Artes in Berchem.