Kleurenboost in huis

Geen bloem kent zo'n grote verscheidenheid als de chrysant. Er zijn ongeveer 200 soorten botanische soorten. En in totaal zijn er meer dan 10 hoofdkleuren verkrijgbaar: van geel tot paars en van roze tot groen. Bovendien is er een grote diversiteit in bloemvormen. Wie onder het motto 'More is More' het interieur een creatieve en energieke boost wil geven, zit met de chrysant altijd goed. En met deze tips geniet je bovendien wekenlang van de bloemenpracht.

Lekker veel

Motto, stijl of trend? 'More is More' kenmerkt zich in elk geval door een bonte mix van bloemvormen, vazen en dessins. Het materiaal van de vaas (glas, kunststof of aardewerk) is ondergeschikt aan de kleur, het dessin of de vorm. Niet bang zijn dus om contrasterende dessins of kleuren met elkaar te combineren. De drukte die daardoor ontstaat, zorgt juist voor positieve energie.

Bloemvormen

De chrysant kent veel verrassende verschijningen. Je kunt je qua styling uitleven met bijvoorbeeld klein- of grootbloemige soorten. Die hebben veel verschillende kleuren en diverse vormen: van enkel- tot gevuldbloemig en van spinachtig tot pomponvorm. Elke chrysant heeft een sterke steel waarmee je haast eindeloos kunt variëren. Van hoge tot lage arrangementen en zowel in vazen als in steekschuim. En omdat chrysanten 'allemandsvriendjes' zijn, kun je ze ook prima combineren met andere snijbloemen zoals bijvoorbeeld rozen en Anthuriums.

Makkelijk

De chrysant is erg makkelijk in de omgang. Met een paar eenvoudige tips, geniet je met gemak drie weken lang van een kleurrijke bloemenpracht.

1/ Vul een schone vaas met water op kamertemperatuur. Een laag van 15 cm is voldoende.

2/ Voeg snijbloemenvoeding toe.

3/ Snij met een scherp mes de bloemsteel schuin af en verwijder de bladeren zodat ze niet in het water hangen.

4/ Zet chrysanten liever niet in de volle zon, bij de verwarming of vlak in de buurt van fruit.

5/ Ververs het water om de vijf dagen en vul het regelmatig bij.

Herkomst

De chrysant komt oorspronkelijk uit China en Japan. Rond 1700 is de bloem ook in Europa geïntroduceerd. De naam van de chrysant is afkomstig uit het Grieks: chrys (goud) en anthemon (bloem).

In Japan draagt ze een zeer sterke symboliek mee, want gelijkend op de leven brengende zon en dus symbool voor lang leven en geluk.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op Mooiwatbloemendoen.nl.