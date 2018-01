Kerstsfeer zonder boom

Ho ho ho! De radio kondigt al wekenlang de mooiste tijd van het jaar aan: kerst! Haal alle dozen van zolder, want het is tijd om het huis te versieren tot knus kerstplekje. Een huiselijke sfeer om heerlijk in te genieten, inclusief warme kop chocomel mét slagroom. Maar voor het zover is, mag je je eerst uitleven. Geen kerstboom; dit jaar zijn het waxbollen en bolbloemen die het gezellig maken in huis.

Waxbollen

Waxbollen zijn bloembollen met een laagje wax eromheen. Vaak zijn het amaryllissen. De wax zorgt ervoor dat de bloembol niet uitdroogt. Het leuke is dat de wax in alle denkbare kleuren verkrijgbaar is. Goud, zilver, zwart, rood, roze; met glitters, sterretjes, sneeuw, niets is te gek. De kleur van de wax geeft de bloembol een portie extra glamour. Dat maakt het tot een sieraad in huis, dat steeds mooier wordt naarmate het groeit, met als toegift prachtige bloemen.

Bolbloemen

Bolbloemen mogen niet ontbreken tijdens de kerstdagen. Omdat ze in een bepaalde periode verkrijgbaar zijn, versterken ze het wintergevoel. De tulp is de topper! Wanneer tulpen in de vaas zijn gezet, blijven de stelen doorgroeien. Het ziet er daardoor uit als een levend kunstwerk. Wil je liever andere bolbloemen die het kerstgevoel aanwakkeren? Gebruik dan amaryllissen, hyacinten, anemonen of blauwe druifjes.

Bron: iBulb