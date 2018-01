Jong talent onder de boom

Op 15, 16 en 17 december moet je in TIO3 in Ronse zijn. Het hele weekend staat er in het teken van Jong Bloed, een jaarlijkse expo voor Belgisch designtalent. Je ontdekt er ontwerpen en designs van jong talent en gevestigde waarden. Je kan er de makers ontmoeten en de verhalen achter hun producten leren kennen. Het aanbod is divers: van meubilair tot keramiek, van fotografie tot textiel en van glaswerk tot papier. Je vindt er dus zowel een cadeautje voor jezelf als voor je lief of je schoonmoeder.

Vrijdag openingsavond (inschrijven is nodig), zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 10 tot 17 uur. Meer praktische info en een ljist van de deelnemers vind je op de website.

Datzelfde weekend vind in Mechelen Kunst onder de Kerstboom plaats: huiskamergalerie YoHanneke biedt negen ontwerpers en kunstenaars een platform voor hun werk. Je vindt er keramiek, glasjuwelen, hoeden en shibori sjaals naast schilderijen, collages en werk in brons.

Vrijdag open van 18 tot 21 uur, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Meer praktische info en een overzicht van de deelnemers vind je op de website.