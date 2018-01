In het licht van glas

De liefde van Lommel voor glaskunst komt niet zomaar uit de lucht gevallen: het is in Vlaanderen een van de vindplaatsen van zilverzand of kwartszand. Kwartszand is de basisgrondstof waarvan glas wordt gemaakt en werd hier ook ontgonnen. Met die geschiedenis in het achterhoofd ging het Lommelse stadsbestuur 25 jaar geleden een ambitieuze uitdaging aan: het startte een eigen glaskunstverzameling. In 2007 openden het GlazenHuis zijn deuren en in 2010 vond er de tentoonstelling 'Stedelijke Glaskunstcollectie Lommel' plaats, die een een overzicht gaf van de hoogtepunten uit de stedelijke glaskunstcollectie periode 1996-2009. Nu, zeven jaar en vele aanwinsten later, is het tijd voor een vervolg: The Collection.

Mix van technieken, stijlen en stromingen

Met de tentoonstelling 'The Collection' tonen het GlazenHuis en de Stad Lommel, door het werk van 29 kunstenaars uit 12 landen wereldwijd, fier de groei van hun collectie hedendaags glas. In de gevarieerde mix aan kunstobjecten komen diverse technieken, stijlen en stromingen uit de glaskunst aan bod. De tentoongestelde werken werden verworven door aankopen onder het advies van de Stedelijke Kunstcommissie en door gulle schenkingen van kunstenaars en verzamelaars.

Daarnaast zijn er ook objecten, die het resultaat zijn van de vele 'artist in residence'-programma's die internationale glaskunstenaars uitnodigen om in het GlazenHuis te verblijven en te werken. Ze krijgen met andere woorden de kans om nieuw werk te creëren en op die manier te werken aan hun artistieke ontwikkeling. De vaak verrassende en originele resultaten van deze residentieprogramma's zijn cross-overs tussen ambacht en kunst en vinden ook hun plaats in de tentoonstelling 'The Collection'.

Deelnemende kunstenaars

Op de tentoonstelling 'The Collection' kan je nog tot 15 april 2018 werk ontdekken van volgende kunstenaars: Andrew Baldwin (AU), Maria Bang Espersen (DK), Ned Cantrell (DK), Vincent & Anne Chagnon-Donzé (CA/FR), Brad Copping (CA), Einar & Jamex De La Torre (US/MX), Erwin Eisch (DE), Grant Garmezy (US), Mieke Groot (NL), Elizabeth Kelly (AU), Kids Design Glass (BE), Yoshiaki Koijiro (JP), Edward Leibovitz (RO/BE), John Miller (US), John Moran (US), Sandra Pallin (SE), Sibylle Peretti (DE/US), Marie Retpen (DK), Jenny Ritzenhoff (DE/NL), Tyler Rock (CA), Jeffrey Sarmiento (US), Rui Sasaki (JP), David Schnuckel (US), Matthew C. Szösz (US), Louis Thompson (UK), Noreen Todd (UK), Brad Turner (CA), Walter Van Beirendonck (BE) en Elliot Walker (UK).