Ikea lanceert Lurvig met een unieke wedstrijd

Leuke spullen voor je hond of kat, stijlvol, eigentijds en betaalbaar, dat is de insteek van de nieuwe Ikea-collectie Lurvig (wat in het Zweeds letterlijk 'harig' betekent). Denk: een krabmat om aan de tafelpoot vast te maken, een deken voor de hond, kussens, eetbakjes, speeltjes en een reistas.

Enthousiaste harige ambassadeurs

Het idee dat een hond of een kat een volwaardig lid van de familie vormt, lag aan de basis van de collectie en dus mochten de huisdieren wel eens in de spotlights staan. Daarvoor ging Ikea in zee met de Antwerpse fotograaf Vincent Lagrange. Voor de gelegenheid maakte hij acht portretten van honden en katten: de 'ambassadeurs van de collectie. En in elk van de Belgische vestigingen wordt een daarvan tentoongesteld.

Win een portret!

Om de Belgische lancering van deze collectie extra luister bij te zetten, lanceert het bedrijf een wedstrijd waarbij acht IKEA FAMILY-leden (één per winkel) een portret van hun geliefde kat of hond van de hand van kunstfotograaf Vincent Lagrange kunnen winnen.

Deelnemen doe je via de website: tussen 7 april en 6 mei 2018 kan je je als IKEA FAMILY-lid inschrijven via www.ikea-lurvig.be/nl en één van de acht gelukkigen worden.