Ikea Återställa = 100% Gents

Het is niet de eerste keer dat Ikea een project lanceert waarbij zowel duurzaamheid als sociaal engagement centraal staat. Wel nieuw is dat voor het eerst een Belgische vestiging werd uitgekozen om het te realiseren. "We waren superblij en trots toen we de vraag kregen om een locale collectie te ontwikkelen op basis van allerlei stofresten", lacht Barbara Verbeeck, verantwoordelijke lokale marketing bij IKEA Gent.

Sociale partner

Twee jaar geleden ging het project van start. Allerlei stofresten verzamelen, uiteraard, maar vooral ook een geschikte partner vinden in de sociale economie die de nieuwe mini-collectie zou kunnen realiseren. Barbara: "Al heel snel werd duidelijk dat De Kringwinkel Ateljee de geschikte partner was. Vooral ook omdat ze al ervaring hadden met het recycleren van stoffen en leder." "De vraag van Ikea paste volledig in onze filosofie", beaamt Geert Deruyck, verantwoordelijke voor PR en communicatie bij Ateljee Gent. "Wij willen mensen die weinig of geen kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt betaald werk bieden. Bijvoorbeeld in het naai-atelier waar momenteel vijf mensen werken, die van resten stof en leder nieuwe handtassen maken. Met de Ikea-collectie konden ze nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen."

Herstellen met een twist

In nauw overleg met een Zweedse ontwerpster werden een zes ontwerpen gekozen om in Gent te realiseren. "Zes ontwerpen die haalbaar waren voor het atelier", specifieert Barbara. "Want 2500 stuks maken is niet niets. En bovendien moesten alle kussen gelijk zijn, alle mandjes, placemats enzovoort. Maar we zijn trots op het resultaat. Återställa, Zweeds voor 'herstellen', is een frisse collectie in vrolijke stofjes. Je proeft het enthousiasme van de dames die eraan gewerkt hebben." De collectie Återställa bestaat uit keukenschorten, kussenslopen, mandjes en placemates.

Deze tijdelijke collectie is vanaf woensdag 17 mei 2017 uitsluitend te koop in IKEA Gent. De collectie is gemaakt met textieloverschotten die op dat moment voorhanden waren. Bovendien gaven de stiksters van Ateljee hun eigen twist een elke creatie, waardoor elk afgewerkt product uniek is en een persoonlijke stempel draagt van de maakster en de gebruikte textieloverschotten.