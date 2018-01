Herauten van de herfst

Geen betere aankondigers van de herfst dan pompoenen, die je - al of niet eetbaar - in alle kleuren en vormen kunt kopen of kweken. De eetbare pompoenen voor deze tafel zijn egaal van kleur, maar Veerle knipte de bovenkant van allerlei ballonnen af en bekleedde de pompoenen met de onderkant. De kleuren steken mooi af tegen het donkergrijze linnen tafelkleed dat de herfstsfeer nog versterkt. Het goud van de ballonnen komt ook terug in de herfstblaadjes, waarvan de punten met goudverf werden gesprayd, en in de ook in goud gesprayde decoratieve lepeltjes. Het dikke eikenhouten blok met een stuk schors er nog aan gebruikt Veerle als snijplank.

Foto's Bieke Claessens