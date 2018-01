Groen, wit en goud, de kleuren van Ierland, combineren ook mooi op de herfsttafel. Een tafereel dat bovendien speelt met mat en glanzend. Het glimmend-groene van magnoliabladeren in een glazen vaas en het goud van de karaf met muntwater en op de glazen van Veerles oma, tegen het mat van het witte tafellaken, de servetten met opschrift ("Geluk zit in een klein hoekje"), het stickertje op elk servet en het herfstblad op tafel. In de kom een salade met quinoa, groene asperge, snijbiet en blauwe kaas die perfect past bij het seizoen.