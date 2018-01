Gespot: Ikea pop-up gallery

En 'platform' zo noemen Tom Dixon en Ikea dit nieuwe ontwerp. Lees: een meubel dat zowel een sofa als een bed kan zijn, maar dat je ook kan aanpassen naargelang je woonruimte en/of voorkeuren. Delaktig bestaat daarom uit een aluminium frame waaraan je verschillende dingen kan vastklikken: arm- en rugleuningen, een tafeltje, een lamp...

Opensource

Inspiratie haalde Dixon onder meer uit de Hack Ikea-beweging en de vaststelling dat mensen met een ontwerp hun 'eigen ding' willen doen. Om het 'opensource' karakter extra te benadrukken werden 75 masterstudenten design (van scholen in Londen, Tokio en New York) uitgenodigd om aan de slag te gaan met het concept. "We vroegen hen om het ontwerp 'beter' te maken", zegt James Futcher, creative leader van Ikea Zweden. "Daar kwamen verrassende dingen uit, dus wisten we meteen dat ook gewone mensen de Delaktig zouden gaan personaliseren en er echt hun ding mee zouden doen."

Ikea hackt Ikea

Verder ging het bedrijf in zee met Bemz, een Zweeds bedrijf dat al jaren covers maakt voor zowal alle sofa-modellen van de meubelgigant. "Toen ik twaalf jaar geleden ons zomerhuis ging inrichten, was ik stomverbaasd dat er geen chique, hippe covers bestonden om mijn sofa in een nieuw jasje te steken," vertelt Lesley Pennington. Ze zag het gat in de markt en starte met Bemz, dat inmiddels niet alleen covers voor Ikea-sofa's aanbiedt maar ook voor stoelen, bedden, kussens.... Voor de Delaktig ontwierpen ze drie exclusieve covers: een met bloemenpatroon, eentje in een dikke denimachtige stof en eentje in de stof 'Superrock' ontworpen door Tom Dixon.

Dixon hackt Dixon

Op de benedenverdieping van de gallery maak je kennis met het originele ontwerp van de Delaktig, in allerlei formaten en constellaties. Op de eerste verdieping vind je naast modellen met de nieuwe covers van Bemz ook eentje die is gepimpt met andere accessoires van Ikea. Zo werd het aluminiumframe te verborgen onder repen van de schoenenopberger Skubb. Wij zouden het niet meteen doen, maar het is een wel idee.

Verder krijg je er ook al een preview van een nieuwe stof voor de kussens van de Delaktig: een strepenstof ontworpen door Tom Dixon, die daarmee zijn eigen ontwerp hackt. Of hoe de cirkel uiteindelijk helemaal rond is.

Info: Delaktig Gallery, Antoine Dansaerstraat 90, 1000 Brussel. Nog tot 31 janurai 2018. Open: di-vrij 13-18 uur, za 11-18 uur.