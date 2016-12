Gent focust op vakmanschap

Dit weekend start in het Design Museum Gent de 8ste Triënnale voor Vormgeving. Met het thema 'Hands on design' willen de organisatoren duidelijk maken dat ambacht en innovatie mekaar niet uitsluiten. Integendeel: van het ambachtelijk denken gaat een innovatieve kracht uit. Alleen blijft ambachtelijk vakmanschap te vaak onzichtbaar.

En dat is wat deze tentoonstelling doet: het onzichtbare zichtbaar maken aan de hand van meer dan 70 hedendaagse, functionele objecten, die zowel met traditionele technieken als nieuwe technologieën vorm kregen. Er wordt nieuw en recent werk getoond van zowel designers als bedrijven en van zowel jong talent als van gevestigde waarden.

Platform voor makers

Naar aanleiding van de opening van de Triënnale wordt in de Gentse binnenstad het evenement Maker City georganiseerd. Op verschillende locaties treden makers, maakbedrijven en ateliers uit de anonimiteit. Onder de noemer 'Guerilla Make Street' tonen makers hun kunnen op openbare plaatsen in de stad. Je kan er het volledige maakproces van een product meevolgen. Zo zal Studio Swelvet, bijvoorbeeld, een boom omtoveren tot een een speeltoestel voor kinderen. In de Oude Vismijn vind je 'Market of Futures', waar je een beeld krijgt van het innovatieve vakmanschap. Verder slaan allerlei ambachtslui, makers van diverse pluimage, hun tenten op in pop-up winkels en ateliers.

Praktisch

'Hands on Design' loopt van 19/11 t.e.m. 05/03/2017 in het Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5, 9000 Gent, www.designmusuemgent.be.

Maker City vindt plaats op 19 en 20/, in de Gentse binnenstad. Alle praktische informatie en een plan met de verschillende locaties vind je op de website: www.makercity.be.