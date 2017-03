Geïnspireerd door bloemen

Eurantica is een antiekbeurs met een moderne toets en vele mooie ontdekkingen op gebied van schilderijen en meubels. Verzamelaars, kunsthandelaars maar ook heel wat decorateurs zijn hier aan het juiste adres. Dit alles in een stijlvolle sfeer, vol antiquairs en galeriehouders die de trends van de markt onthullen. Een niet te missen afspraak naast de grote, internationale evenementen.

De 36ste editie van Fine Art Fair Eurantica vindt opnieuw plaats in de Nekkerhal in Mechelen en staat helemaal in het teken van bloemen. Al sinds de Oudheid zijn florale motieven niet weg de denken uit de kunst. Je vindt ze in zowat alle kunsttakken: van beeldhouwwerken over schilderijen en tekeningen tot halssieraden en ringen. Soms vormen ze het hoofdonderwerp van het werk, soms spelen ze een bijrol. Eurantica neemt je mee naar de oorspronkelijke betekenis, want vroeger was een bloem veel meer dan alleen een object van vrolijkheid.

Alle praktische informatie vind je op de website van Eurantica.