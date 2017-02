Gebruik je zintuigen op Batibouw 2017

Het thema van de beurs is dit jaar 'meet the experts & use your 5 senses'. Naast zien, kan je de nieuwe producten ook voelen, ruiken, horen en proeven. Je kan bijvoorbeeld met je blote voeten op de vloeren lopen, voelen welke douchestraal jij het fijnste vindt of de stevigheid van gipsmuren testen. Een bezoekje wordt zo een echte beleving.

Een week lang kan je advies vragen bij zo'n 12.000 experts. Zij geven je een antwoord op alle vragen omtrent wonen. Je vindt er aannemers en architecten, maar ook advocaten en immokantoren. Dat is één van de troeven van Batibouw, alles is er onder één dak.

Tip: ben je niet zo goed in het maken van een checklist? Batibouw stelde samen met vakmensen checklists samen om ervoor te zorgen dat je niets over het hoofd ziet. Deze checklists wordt aangeboden op de beurs.

Isoleren en andere energiebesparende verbouwingen blijven interessant. Je verdient niet alleen de investering terug, als je het slim aanpakt kom je ook in aanmerking voor een renovatiepremie. In Paleis 5 tonen verschillende bedrijven hun beste isolatietechnieken. Zo laat Isover zien hoe je met maar één comfortpanel toch aanspraak maakt op de premie. Vandersanden introduceert op zijn beurt dan weer het 'esoleren', een gevel isoleren aan de buitenkant.

De keukenprinsen- en prinsessen kunnen hun hart ophalen in Paleis 11 en 12. Na Novy introduceert ook Siemens een geïntegreerde dampkap. Deze dampkap zit netjes opgeborgen in je aanrecht. Het gevoel van een open keuken wordt zo nog groter.

Niet enkel het interieur komt aan bod tijdens Batibouw, ook de buitenomgeving wordt in het zonnetje geplaatst. The Garden Room is een grote, overdekte tuin waar je kan binnenstappen voor advies over kindvriendelijke tuinen, stadstuinen, culinaire tuinen en comfortabele tuinen.

Batibouw is te bezoeken van zaterdag 18 februari tot zondag 26 februari. Er is één nocturne op donderdag 23 februari. Dan is de beurs geopend tot 23 uur. Voor professionals opent Batibouw zijn deuren twee dagen vroeger. Zij kunnen er terecht vanaf donderdag 16 februari. Openingstijden en ticketprijzen vind je op de website van Batibouw.

Tekst: Luca van Turnhout