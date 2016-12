Ga voor een afgeslanke kleerkast

Eind september. De herfst hangt in de lucht. Tijd dus om de zomerkleren op te bergen en de winteroutfits voor de dag te halen. Hét moment dus om 'grote kuis' te houden in je kleerkast. Galeria Inno geeft je nu een goede reden om er echt werk van te maken. Wie zijn afgedankte kleding tussen 29 september en 8 oktober binnenbrengt, ontvangt een bon van 5 euro/kilogram. Zowel dames-, als heren- en kinderkledij zijn welkom. De ingezamelde spullen gaan naar Spullenhulp.

Zie je het toch niet helemaal zitten? Deze vijf tips helpen je op weg:

Doe niet alle kasten tegelijkertijd. Begin met die kast waar je het meest tegenop ziet.

Zet drie dozen klaar: bewaren - weggeven - weggooien.

Bekijk elk kledingstuk en vraag je af hoe vaak je het hebt gedragen deze zomer? Niet aangehad? Te klein geworden? Dan kunnen ze naar de bewaardoos.

Gescheurd of echt heel lelijk geworden van het wassen? Doe maar in de vuilbak.

Wacht niet met het leegmaken van de dozen met het label 'weggooien' en 'weggeven'. Als ze te lang blijven staan, haal je er toch weer spullen uit.

De zomerkleren in de bewaardoos kan je opbergen tot de volgende lente. De vrijgekomen ruimte in je kast vul je op met je winteroutfits. En in de lente doe je precies hetzelfde met je winterkleren.

Succes!