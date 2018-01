Fluwelen kerst

Het tafelkleed voor deze kersttafel lijkt van linnen, maar het is van fluweel. Veerle streek alleen de bovenkant. De servetten op de lichtgroene borden maakte ze uit hetzelfde materiaal. Op het tafelkleed zijn matte en glanzende kerstballetjes in hetzelfde roze uitgestrooid. In elk bord ligt een sierlijk en geurig bundeltje kaneelstokjes met een kerstballetje eraan vast, en een zelf geschreven menu. De kristallen glazen waren een huwelijksgeschenk. Midden op tafel staat een vaas met een eenvoudige compositie van amaryllis en bladeren van de mahoniastruik.