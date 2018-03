EEN DROOM VAN EEN NEST

Line De Deurwaerder, textielontwerpster Dorélit

De Gentse Line De Deurwaerder is al jaren actief in de textielproductie en lanceerde recent een poëtische, mooi afgewerkte lijn nachtkledij voor volwassenen en kinderen: Dorélit. Slaap en slaapkamer zijn voor haar heel belangrijk. Al gelden de eisen die ze aan haar ideale slaapplek oplegt, niet voor iedereen.

Hoe ben je op het idee gekomen om een collectie nachtkledij te ontwerpen?

Ik heb twintig jaar slaapproblemen gehad. Niets hielp: sporten, medicatie... Je moet je leren ontspannen, zeiden ze in de slaapkliniek. Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij mindfulness en slaapmeditatie, en dat heeft verlichting gebracht. Mijn problemen zijn verleden tijd.

Hebben die slaapproblemen een effect op de manier waarop je je slaapkamer hebt ingericht?

Jazeker. Eerst en vooral de plaats. Ik woon in een groot herenhuis aan een drukke straat, waarvan ik het gedeelte vooraan verhuur. Zelf leef ik in het bijgebouw aan de achterkant en daarbij heb ik bewust gekozen voor een slaapkamer op de gelijkvloerse verdieping, met de leefruimte boven. Mijn kamer is niet alleen heel rustig, het is er ook donker. Voor mij moet een slaapplek verduisterd zijn, weg van alle lawaai, goed verlucht en liefst ook ijskoud. Verder is een goed bed natuurlijk een must. Dat kost wel iets, maar het is de investering meer dan waard. Het mijne is van het Amerikaanse merk Sealy. Ik ontdekte het in een hotel in Hongkong. Nu heb ik een probleem als ik elders slaap: nergens vind ik een bed dat even goed is.

Je kamer is heel sober ingericht. We zien geen persoonlijke spullen en het kleurenpalet is neutraal.

Ook dat is een heel bewuste keuze. Ik wil zo min mogelijk prikkels rond mij als ik ga slapen. Er mogen zeker kussens en plaids op het bed liggen, maar wel enkel in rustgevende wittinten als wit, greige en beige. Grijs kan ook weleens, maar prints zijn absoluut uit den boze. Als materiaal heb ik het liefste natuurlijke producten zoals linnen of katoen. Jersey vind ik ook bijzonder aangenaam. Dat ziet eruit als heel fijn breiwerk en het heeft ook een licht elastische structuur in de breedterichting, wat het heel comfortabel maakt. Ik gebruik het nu ook voor mijn nachtkledinglijn.

Wat heeft je ertoe aangezet om een collectie nachtkledij te ontwerpen?

Het is toch fijn als je mooi gekleed kan gaan slapen? Dat vind ik nog belangrijker dan hoe je kamer eruitziet. Mijn favoriet materiaal is katoen. Dat is al zo van toen ik bij de Belgische modefabrikant Rue Blanche werkte. Voor het eerste seizoen werk ik met geweven stoffen. Eenvoudig, met een fijne, gedetailleerde afwerking. De topjes voor dames en kinderen kan je ook dragen op een short of jeans, op een zomerse dag. Voor het volgende seizoen heb ik jersey geïntroduceerd. Dat zit zo comfortabel en is ook een heel gemakkelijk materiaal. Dat spaart strijktijd.

Jean-François D'Or, ontwerper Loudordesign Studio

Hoe heb je je slaapkamer ontworpen?

Dat hebben mijn vriendin Emilie en ik samen gedaan, heel instinctief. We kiezen een plek voor een voorwerp en dat blijft daar dan staan. De oorspronkelijke wandkasten hebben we behouden en de plankenvloer onder de vaste vloerbedekking opgeknapt en zwart geverfd. Ik zou het moeilijk vinden om een interieur voor een ander te ontwerpen. Je huis is een heel persoonlijk universum en voor de slaapkamer geldt dat nog meer. In de onze staan oude koffers die ik heb sinds ik 15 was, met mijn blocnotes en schriften. Je vindt er ook mijn favoriete vulpotloden, de hoeden die wij allebei dragen, een miniwalvis in een doosje dat ik op reis altijd meeneem om niet te vergeten dat ik oog moet hebben voor zowel het kleine als het grote, een driewieler die ik op de rommelmarkt kocht, vlak voor de geboorte van onze zoon... Voorwerpen die mij dierbaar zijn.

Is dit alleen een vertrek om te slapen of is het meer?

Véél meer! Ik werk vaak in bed. Onze slaapkamer ligt op de bovenste verdieping en de stilte is hier volmaakt. Hier kan ik nadenken, schrijven en me concentreren. In mijn bed heb ik het Alexandre bed ontworpen voor Magnitude. Hier kon ik goed over dit heel persoonlijke bedconcept nadenken. Ik had aan tien mensen gevraagd om hun nachtkastje te fotograferen: dat varieerde van hypergeorganiseerd tot vrolijk chaotisch. Je kon er zo uitpikken van wie welk nachtkastje was. Zo heb ik een bed en de bijbehorende accessoires ontworpen, poef-nachtkastjes, hoofdeinden met bergruimte, een plaid... waarmee de eigenaars hun persoonlijke universum kunnen aankleden.

Als je hier iets moest veranderen, wat zou dat zijn?

De slaapkamer is echt een ruimte voor intimiteit. Het is de plaats waar je je uitkleedt, aankleedt, waar je leest... Het licht is belangrijk. Ik zou ongetwijfeld hier en daar wel iets veranderen, zoals het lampje op een van de nachtkastjes of de spot aan de muur. Daar moeten dan leeslampjes komen. En ik zou sommige muren in hetzelfde donkerblauw schilderen als de vloerbedekking om de cocoonsfeer te benadrukken.

En hoe zou je ideale slaapkamer er uitzien?

Er zou in elk geval een schommelstoel van Thonet komen, dat is mijn droom! En een boom(pje), een stuk natuur... Toen ik jonger was huurde ik een appartement en daar had ik gaten in de muur van mijn slaapkamer geboord waar ik takken in stak. Dat was een fantastisch gezicht,al dacht de huiseigenaar daar anders over. Mijn ideale slaapkamer moet grote ramen hebben, zonder inkijk en met een onmetelijk uitzicht op de natuur. De ideale plaats om na te denken.

Nedda El-Asmar, edelsmid en ontwerper voor o.a. Hermès en Magnitude

"Kijk", zegt Nedda El-Asmar terwijl ze aan een bolletje trekt aan de zijkant van haar kleurrijke bed. Een slaapliedje tinkelt door de kamer. Het bolletje is een subtiele verwijzing naar de erwt in het bekende sprookje. Nedda ontwierp dit bed samen met haar designpartner Erik Indekeu voor Magnitude. De ogenschijnlijk eenvoudige vormgeving zit vol verwijzingen en knipogen en brengt tegelijk een ode aan het vakmanschap.

Is dit je ideale slaapkamer?

De ruimte is wat ze is, die hoort bij dit huis. Maar we hebben wel het bed ontworpen waarin ik zelf heel graag wilde slapen. Gelukkig paste het ook in de kamer. De structuur, de kasten en de ramen waren er al. Maar door het bed binnen te brengen, samen met de nachtkastjes en het bankje - want die horen erbij - is het wel mijn persoonlijke ruimte geworden. Deze kamer is beetje bij beetje gegroeid. De wekkerradio kocht ik jaren geleden. Ook de lampjes van Ingo Maurer en de kapstok van Sylvain Willenz had ik al voor ik hier kwam wonen. Al die spullen vonden opnieuw een eigen plek.

Het bed heet 'Hans Christian' en verwijst naar zijn beroemde sprookje 'De prinses op de erwt'.

Ik vind sprookjes gewoon leuk en 'De prinses op de erwt' was een inspirerend thema. Maar daarnaast hebben we vooral inspiratie gehaald uit het bedrijf zelf. Magnitude staat bekend voor het stofferen. We wilden iets van dat vakmanschap laten zien. Daarom hebben we het zo ontworpen dat het lijkt alsof verschillende matrassen op elkaar gestapeld zijn. Dat laagjeseffect krijg je door de manier waarop het bed gestoffeerd wordt. Dankzij de verschillende kleuren valt het extra op. We zijn eerst op zoek gegaan naar kwaliteitsvolle stoffen, en we kozen daarna de mooiste kleurencombinaties. Verder was het van meet af aan duidelijk dat het een koninklijk hoog bed moest worden. Daarom heeft het nachtkastje de vorm van een trapje: hoe moet de prinses anders in bed komen? Ik vind die hoogte persoonlijk heel fijn. Hoog slapen geeft een totaal ander gevoel dan op de grond slapen. Wat ik trouwens heel lang heb gedaan: gewoon een lattenbodem op de vloer met daarop een matras. Eigenlijk is dit mijn eerste echte grotemensenbed.

Je omringt je met kleine verzamelingen en dingen die je koestert.

Het zijn bijna allemaal spullen die ik of op een rommelmarkt of op reis heb gekocht. Elk object vertelt een verhaal en ik weet nog precies waar ze vandaan komen. Ik ga niet gericht op zoek naar iets maar als ik bots op dingen die mij aantrekken qua kleur, vorm of materialen, dan koop ik ze ook heel bewust.

Wat zou je nog willen veranderen aan je kamer?

De verlichting. Er hingen hier neonlampen en dat is zo gebleven. Zolang ik de juiste oplossing niet heb gevonden, ga ik ze niet veranderen. Bovendien is het niet echt dringend. Door de lange glasstrip in het dak komt er heel veel daglicht binnen. Vooral 's ochtends vroeg straalt de zon hier binnen, wat ik heel prettig vind. Alleen 's avonds is er wat verlichting nodig en dan heb ik eigenlijk voldoende aan de twee lampjes naast het bed, die een heel aangenaam licht geven.