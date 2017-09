Designicoon in het Atomium

Componibili werd in 1967 ontworpen door de Italiaanse archtitecte en designer Anna Castelli Ferrieri (1920-2006): een systeem van ronde en vierkante opbergkastjes die naar hartelust kan stapelen en combineren. Vijftig jaar geleden was dit nieuw: het waren de eerste stapelbare en modulaire interieurobjecten. Bovendien gemaakt in ABS, een soort plastic die toen ook voor het eerste werd gebruikt. Daarmee speelde Anna Castelli Ferrieri in op de nieuwe behoeften van die tijd: het was een zeer functioneel ontwerp dat in nagenoeg elke context paste. Badkamer, woonkamer of keuken: overal konden de Componibili wel een plekje krijgen. Vanaf dat moment was het concept van modulariteit niet meer weg te denken: het werd en is nog steeds het 'leitmotiv' voor vele ontwerpers en producten.

De eenvoud van het ontwerp, de flexibiliteit en de functionaliteit hebben ertoe geleid dat de Componibili een designicoon werden, die zelfs een plekje kregen in het MoMA in New York en het Centre Pompidou in Parijs. En ze worden nog steeds geproduceerd door Kartell. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het ontwerp creëerde het Kartell Museo de tentoonstelling 'A Tribute to Componibili'. Niet alleen krijg je een inzicht in de geschiedenis van het ontwerp, verschillende hedendaagse ontwerpers maakten een persoonlijke interpretatie van de Componibili. Denk aan: Ron Arad, Philippe Starck, Antonio Citterio, Alessandro Mendini, Patrica Urquiola... maar ook de Belgische designers Xavier Lust, Unfold en Muller Van Severen.

De tentoonstelling 'A Tribute to Componibili' is vanaf 26 september te zien in het ADAM Brussels Design Museum dat zich bevindt in het Atomium. Je kan ze bezoeken tot 29/01/2018. Met een combinatieticket kan je zowel het museum als het Atomium bezoeken. Meer info vind je op de website.