Deens design in zomertenue

We ontmoeten Jacob Holm op een zonnig terrasje in Milaan, tijdens de internationale meubelbeurs. Hij is er om de nieuwe collectie van Fritz Hansen voor te stellen, maar over zijn buitenverblijf vertelt hij minstens even graag. "Dit is een zomerhuis, maar ik ben er het liefst in de winter", verklaart de drukbezette zakenman. "De stilte die er dan heerst, die vind je nergens anders." Dat willen we best geloven, de locatie is uniek: op 50 minuten rijden van Kopenhagen, in de duinen van Tisvilde tussen de zee en een uitgestrekt natuurreservaat. Jacob en zijn echtgenote, ontwerper Barbara Bendix Becker, ontdekten zeventien jaar geleden toevallig dit stukje grond waarop enkel een strandcabine en een paar appelbomen overeind stonden. Genoeg om er snel je zwemkledij in aan te trekken en te gaan zwemmen, maar te primitief om er te logeren. Het koppel vroeg aan Barbara's broer, architect Louis Becker, om voor het perceel een eenvoudig week...