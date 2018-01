De winnaar van onze kersboom

In totaal waagden 2037 lezers hun kans, maar slechts één kon 'm winnen: de versierde kerstboom die we vorige maand mochten weggeven. Vorige woensdag toog Dicky van de Velde, met boom én versiering, naar Sofie Leroy in Roeselare. Dit is het resultaat!