De wereld van... Jasmien Witvrouwen

"We wonen hier sinds begin vorig jaar. De huizenjacht vond ik zo frustrerend dat we op een bepaald moment besloten onze zinnen te verzetten met een weekendje Delft. Maar zelfs daar kon ik het niet laten om de immo-websites te bekijken. Toen ik dit huis ontdekte, keerden we onmiddellijk terug en na een uur deden we al een bod. De grote ramen, de bakstenen muren, de leuke indeling en het gezellige koertje konden ons meteen overtuigen."

...