De wereld van... Helen b

"Mijn moeder is enkele jaren geleden gestorven. Toen ze nog ziek was, nam ik palliatief verlof en begon ik karakters en gezichten op papier te tekenen om mijn verdriet te verwerken. Mama en Peter raadden mij aan om daar iets mee te doen; ik volgde een workshop keramiektransfer, ging op marktjes staan met mijn geïllustreerde bekers en had tot mijn eigen verrassing heel snel een eerste verkooppunt te pakken."

"Ons salon voelt Marokkaans aan. In plaats van een zetel liggen er matrassen en veel kussens. Dat vind ik veel gezelliger. Ik heb ook nog nooit een echt bed gehad, behalve toen ik zwanger was. Peter en ik zijn gek van Marokko, het is onze favoriete reisbestemming. Vooral de woestijn trekt me aan door haar uitgestrektheid en oorverdovende stilte."

"Ik hou me niet veel bezig met mijn interieur, maar ik let er wel op dat het gezellig en zeker niet te clean is. Hier wordt geleefd. Volgens mijn man klopt het plaatje altijd, maar ik denk daar niet echt over na. Ik koop leuke spullen die mijn pad kruisen en beslis pas thuis waar ze zullen staan. De meeste meubels en accessoires in ons huis zijn rommelmarktvondsten, erfstukken en vooral veel reissouvenirs."

"Mijn man en ik zijn vijf jaar samen. Hij had een dochter uit een vorige relatie en ik ook. Beide meisjes heten Stella. We wilden hen veel ruimte geven om op te groeien en verhuisden van Gent naar Desteldonk. Het huis was zalig, maar er viel niets te beleven. Toen we een leegstaand winkelpand en appartement in centrum Gent vonden, vielen alle puzzelstukken in elkaar: ik hou van deze stad en droomde al lang van een eigen winkel."