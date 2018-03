De natuurlijke wereld van Marina Bautier

Toen de Brusselse ontwerpster Marina Bautier haar gelijknamige merk opstartte in 2013, bestond haar collectie slechts uit een paar houten meubels. Intussen werd het assortiment flink uitgebreid en de naam verkort tot 'Bautier', volledig in lijn met de Japanse en Scandinavische eenvoud in al haar creaties. Omdat de designer denkt in totaalbeelden, biedt ze naast meubels nu ook allerlei interieuraccessoires aan, van plaids en sjaal, tot verlichting en kookgerei. Enkel objecten die natuurlijk ogen en lokaal worden geproduceerd, kun je kopen in haar prachtige shop in Vorst, die aanvoelt als een gezellig appartement waar je zo in wil wonen.

Opvallend is het aardewerk dat ze met Marie Brisart heeft ontwikkeld. ?Het idee voor ceramiek is ontstaan vanuit de 'Vendredi' lunches die ik maandelijks in de winkel organiseer", vertelt Bautier. ?De gerechten maak ik zelf, dus waarom niet de borden?" Ze werden aangevuld met kopjes en melkkannetjes in een witte en een okergele glazuur. Alle objecten zijn met de hand is gemaakt, waardoor ze kunnen verschillen in maat en kleur. Mooie producten moet je etaleren. Daarom heeft Bautier ook een bijbehorende vitrinekast ontworpen.

Bautier shop, Vorstse steenweg 314, 1190 Brussel. Open wo-vrij 11-18 uur, za 10-18 uur. www.bautier.com

Tekst en foto: Studio Coffeeklatch