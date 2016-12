Handmade in Brugge, een initiatief van de vzw tapis plein en de stad Brugge, heeft als doel Brugs handwerk voor het voetlicht te plaatsen. Of beter nog: de makers ervan. Brugge heeft een stevige traditie wat dat betreft. Toch blijven ambachtelijke en creatieve ondernemers vaak onzichtbaar in de stad. Het publiek weet vaak niet dat ze er zijn en tegelijk bestond er ook nood aan een plek waar makers elkaar kunnen vinden.

Met het pop-up huis De Makersrepubliek willen de organisatoren daar een antwoord op bieden. Binnen de muren van de voormalige Cactus Club is een grote serre opgetrokken waar je kan proeven van vakmanschap uit Brugge en daarbuiten. Er zijn expo's, workshops, demo's, lezingen en zoveel meer.

Op dit moment lopen er zelfs twee tentoonstellingen. 'Brugge: stad van makers' toont recent werk van hedendaagse 'makers'. Het maken wordt ook heel breed gezien: van kalligrafie, over restauratie en letterbeeldhouwen tot instrumentenbouw en het herstofferen van oude meubels.

De tweede tentoonstelling, 'Je suis Allice', focust op het werk van schoenenontwerpster en onderzoekster Kristel Peters, die een circulaire, zero waste haute couture schoenencollectie wil uitwerken.

De Makersrepubliek is vrij te bezoeken. Open: di-za, telkens van 11 tot 18 uur. Alle info en nieuws vind je op de website www.handmadeinbrugge.be.