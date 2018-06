De eigen keuken vangt het licht

Perry en Marieke zijn allebei interieurarchitect. Ze steken van wal: "Dit huis was oorspronkelijk te klein, de tuin een regelrechte ravage. Voordien woonden we in Eindhoven. We hebben meer dan twee keer nagedacht voor we in het landelijke Aarle-Rixtel onze tenten zouden opslaan." Maar er was ook dat streepje nostalgie. "Het huis werd in 1954 door mijn opa gebouwd", vertelt Marieke. "Mijn moeder, oom en tante hebben hier gewoond. De vader van Perry zag de woning te koop staan." Dat het koppel ook nog de kans kreeg om hun kantoor in de nabijgelegen monumentale klokkengieterij onder te brengen, haalde hen finaal over de streep. "Na een deugddoende vakantie hebben we de knoop doorgehakt."

