Dag van de Gever

De Vlaming geeft om De Kringwinkel. In 2016 zamelden de 135 Kringwinkels in Vlaanderen liefst 72.931 ton goederen in. Dat is 4,9% meer dan het jaar daarvoor. Maar zonder gevers, geen hergebruik en geen jobkansen voor de 5400 Kringmedewerkers. Daarom zetten de kringwinkels op zaterdag 6 mei alle gevers in de bloemetjes.