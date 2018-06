Co-working en -living in een inspirerend decor

De Belgische designer Lionel Jadot - onder meer gekend van de aankleding van het Brusselse Jam Hotel en het Rural restaurant in Parijs - is alomtegenwoordig in de hoofdstad: hij ontwierp de co-working Triomphe en werd partner van Cohabs, die van co-living de meest trendy woonvorm maakt.

Co-working

Vastgoedoperator Befimmo en Belgisch marktleider in coworking Silversquare bundelden hun krachten met als resultaat de eerste Silversquare@Befimmo coworking, gelegen in Brussel. Het Triomphe-centrum, zoals hun eerstgeborene werd genoemd, beslaat de lobby en eerste verdieping van het gebouw. In het totaal gaat het om een oppervlakte van 4000 m². Kleine en middelgrote bedrijven kunnen hier naast en met elkaar werken, ervaringen uitwisselen, samen groeien en innoveren.

Lionel Jadot zorgde voor een inspirerend decor. Door gebruik te maken van soepele en golvende lijnen laat hij de verschillende ruimtes moeiteloos in elkaar overlopen. Zoals bij al zijn projecten, maakte Jadot ook hier volop gebruik van recyclagemateriaal.

Co-living

De Brusselse start-up Cohabs koopt en beheert Brusselse gebouwen om ze te verhuren. Voor ze de kamers en gemeenschappelijke ruimtes voor (ongeveer) 650 euro/maand beschikbaar stellen, neemt Lionel Jadot deze onder handen. Hij zorgt ervoor dat de bewoners kunnen thuiskomen in een eclectisch doch huiselijk interieur.

Een van de projecten die bij Cohabs op stapel staat, is het verbouwen (en verhuren) van het Aegidium, een prachtig geklasseerd pand in Sint-Gilles dat in het begin van de twintigste eeuw gold als hét centrum voor het nachtleven in Brussel. Twintig kamers zullen er verhuurd worden. Daarnaast zullen er werkruimtes zijn, een bar, een evenementenzaal en zelfs een cinemazaal. Hiervoor werd gekeken naar het Recyclerie in Parijs en het TCRM Blida in Metz.

Om de nieuwe locatie te promoten, werd er een pop up-bar ingericht op het Sint-Gillesvoorplein onder de noemer T'es Pas Prêt. Hiervoor inspireerde Lionel Jadot zich op The Factory van Andy Warhol. Hij maakte gebruik van overschotten van isolatiemateriaal, verzinkte ventilatiebuizen, oude balken uit spaanderplaat en zelfs gerecycleerde balen kleding om de plek vorm te geven. De bar is open tot eind augustus.

Tekst: Elli Van Boxem