Oude huizen herbergen soms verrassende schatten. Onder het parket, bijvoorbeeld, of achter de plinten vind je wel eens persoonlijke spulletjes. En soms zelfs een brief of een boodschap. Zo ook in het Kasteel van Hingene. Achter de katoenen wandbespanningen, die dringend aan restauratie toe waren, zijn verschillende boodschappen gevonden. De tapissiers schreven hun namen en jaartal op de muur alvorens ze het Chinese behang bevestigden. Ze lieten er ook typisch tapissiersgerei achter: een borstel, naald en draad. De jonge gravinnen Sophie en Juliette lieten zich in 1877 evenmin onbetuigd. Zij maakten een collage om boven een deur te plaatsen en verborgen daarachter een brief met een boodschap voor degene die ooit hun bericht zou vinden en lezen.

Schrijf en blijf

In maart zal het originele behang worden teruggeplaatst, maar voor het zover is, krijg je zelf de kans om een boodschap voor de toekomst achter te laten. Tot 14 februari kan je je favoriete citaat, motto, gedicht of liefdesverklaring doorsturen. In de loop van de winter zal kalligraaf Brody Neuenschwander alle teksten in zwierige letters op de muren van het kasteel schilderen. Eén teken kost tien eurocent en de opbrengst gaat volledig naar de restauratie. Je kan bovendien een plekje reserveren en cadeau geven aan iemand. Leuk idee voor onder de kerstboom!

Info: schrijfenblijf.be