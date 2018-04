Binnenluiken voor beginners

Veerle liet hout op maat van de ramen zagen en een vriend hielp haar om de panelen met linnen te overspannen. Het doek is met honderden schoenmakersnageltjes vastgespijkerd op het hout en behandeld zoals een klassiek schildersdoek. Het idee komt van de tafel van Ann Demeulemeester voor Bulo, die ook overtrokken is met een doek. "We zijn zelf niet zo'n fan van gordijnen maar hadden graag wel een nestgevoel", zegt Veerle Van Overloop van Fou de Feu. Ze koos voor zelf ontworpen binnenluiken zonder lamellen. "Ik werk graag met vlakken en lamellen zouden te veel aandacht trekken. Nu gaat het vlak over in de omgeving en de witte muren."