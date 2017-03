Beter slapen met gadgets

Blueberry bril

De Blueberry bril werd ontwikkelt voor mensen die meerdere uren per dag naar een beeldscherm moeten kijken. Dat straalt namelijk blauw licht uit, en dat zorgt ervoor dat onze hersenen stoppen met de aanmaak van melatonine, een natuurlijk slaaphormoon. Zo verstoren beeldschermen dus onbewust je nachtrust.

De brilglazen hebben verschillende filterende lagen die het blauw, indigo en violet licht blokkeren. Je krijgt 40% minder blauwgekleurd licht binnen, waardoor je ogen beter beschermd zijn tegen vermoeidheid, tranen en jeuk. Je biologische klok blijft ook intact.

De bril is te koop in 11 frisse kleuren en is te bestellen via de website van Blueberry. Mensen die een bril op sterkte nodig hebben, kunnen deze op vraag laten maken.

Hue Candle lamp

Philips komt op de Wereld Slaapdag met een nieuw product. De Hue Candle van Philips Lighting helpt je om een betere slaapsfeer te creëren. Samen met de app kan je de lamp laten aanpassen naar jouw slaapritmes. Stel hem in op de gewenste tijdstippen, en de lamp zal vlak voor het slapengaan donkerder, romantisch licht uitstralen. 's Ochtends maakt hij je wakker met warm wit licht. Zo ontwaak je op een natuurlijke manier.

De lampen van Philips zijn te koop in de webshop.

Sense

Er zit heel veel technologie in dit kleine bolletje. Sense berekent hoe je slaapt en geeft je 's ochtends een score via de app. Door de Sleep Pill aan je kussen te bevestigen, registreert hij al je nachtelijke bewegingen en geluiden. Via de app kan je zien of je kamer niet te warm of te koud was, of wanneer je lang hebt wakker gelegen. Nieuw is de Sense Voice. Vertel hem 's avonds hoe laat je wil opstaan, en vraag hem 's ochtends hoe goed je hebt geslapen. De Sense Voice weet het je direct te vertellen.

Meer informatie over de Sense vind je op hun website.