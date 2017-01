Wat gebeurt er in de Belgische badkamers? Die vraag stond centraal in een grootschalige enquëte die het online onderzoeksbureau iVOX uitvoerde in opdracht van de badkamergigant Geberit. 1000 Belgen tussen 18 en 79 jaar oud gevendaarin hun badkamergeheimen prijs. Dit zijn de meest opvallende resultaten.

1. De badkamer is de enige plaats in huis waar je je kan afzonderen zonder dat er vragen worden gesteld.

Meer dan 70% van de ondervraagden is dan ook het liefst alleen in de badkamer en gebruikt deze tijd om even te relaxen. Duurzaamheid van de materialen wordt daarom hoog ingeschat. Niet minder dan 89% verkiest een badkamer die jarenlang meegaat. Omdat rommel en rust niet samengaan, ergert ongeveer 33% van ons zich aan een slordige badkamer. Vrouwen vinden vooral tandpastarestjes in de lavabo en (bijna) lege flessen shampoo vervelend. Mannen worden dan weer vaker kribbig van rondslingerende dopjes.

2. Ook al hebben we nood aan 'me time', de badkamer is ook een ruimte om 'quality time' met je partner beleven.

Voor bijna 62% van de ondervraagden is de badkamer een aangename plaats om bij te babbelen met je partner. Ook samen douchen of baden vindt 50% wel heel fijn. Veel gevoeliger ligt het om het wc-gebeuren te delen: meer dan de helft (50,4%) kan geen grote boodschap doen met de partner in de buurt. Verrassend: met preutsheid heeft dat niets te maken want 53% loopt gewoon naakt de badkamer uit en doet elders zijn of haar kleren aan.

3. In de weldadige warmte van de badkamer laten we alle gêne varen.

We doen er dingen die we niet zo snel zullen doen als er anderen in de buurt zijn. Even kijken wat we in de wc-pot hebben achtergelaten, bijvoorbeeld (88%). Ook plast bijna de helft van de Belgen (49,3%) in de douche. Of dat voor, tijdens of na het zingen is (want dat doet zowat 50%) werd niet bevraagd!

4. Genieten in de badkamer, oké, maar wel een beetje zuinig.

Veel landgenoten blijken opvallend zuinig te werk te gaan in de badkamer. Zo spoelt 33% niet na elke wc-beurt door om water te sparen. En in 25% van de Belgische gezinnen bezuinigt men op water door na elkaar in bad te gaan.