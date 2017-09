Antikriebeltafel

Veel kinderen gaan terug naar school met een kriebel in de maag. Een vrolijke ontbijttafel kan daartegen een remedie zijn. Het begint bij het frisse behangpapier: de thema's (bloemen en dieren) keren terug in de servetten, de sierlijke krullen vind je in de zwierige letters van de poster. De kleurige potloden en het krijtbord verwijzen naar de school.

Op de tafel staan de kopjes op kartonnen dessertkommen. De kopjes en borden zijn bewerkt met porseleinstiften - dat kunnen de kinderen zelf doen. Na afbakken mag het porselein in de afwasmachine.

Veerle Dobbelaere Foto Bieke Claessens