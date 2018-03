Achter de draaischijf van Clay Club

Clay Club. De naam van het atelier van Sigrid Volders en joke Leonare Desmet klinkt even leuk als hun producten eruitzien. Toen Sigrid enkele jaren geleden in aanraking kwam met klei en een draaischijf, was ze meteen verkocht. ?Waarom keramiek? Probeer het zelf uit en je zult merken hoe verslavend het is. Zodra je eraan begint, ben je nog moeilijk te stoppen", vertelt Sigrid, die in haar enthousiasme ook joke wist te overtuigen om mee te stappen in een nieuw avontuur.

De potjes, borden, mokken en vazen van Clay Club zijn handgemaakt en worden geproduceerd in kleine series. Wat opvalt, is de speelse vormentaal en het rijke kleurenpalet, wat wellicht wordt verklaard door de creatieve achtergrond van het duo. Zo werkt Sigrid als makeupartieste en runt ze samen met Narelle Dore 'Earth.Rope.Pot.Plant.', een artistiek project en een boek dat inspiratie put uit de natuur. Joke runt het recordlabel Jj funhouse samen met jozefien Gruyaert, en de band Mittland Och Leo met Milan Warmoeskerken. Hoewel Clay Club nog in de kinderschoenen staat, is het nu al een naam die je moet onthouden.

De laatste producten van Clay Club kan je ontdekken via hun instagram-account@clay.club. Contacteren kan via e-mail: helloclayclub@gmail.com.

Tekst en foto: Studio Coffeeklatch