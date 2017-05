8 weetjes over de geranium

1. Een echte Zuid-Afrikaan

De naam geranium klinkt misschien Duits, maar de geranium is eigenlijk een immigrant. De plant komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika waar nog steeds 250 wilde soorten groeien. De eerste geraniums kwamen pas in de zeventiende eeuw in Europa.

2. Leven met de verkeerde naam

Vanuit botanisch perspectief is de geranium geen lid van de Geranium-familie. Voor tuinders en botanici staat de term 'geranium' voor een winterharde vaste plant. De populaire balkonplant wordt door de experts officieel 'pelargonium' genoemd. De verwarring over de naam ontstond al in de zeventiende eeuw. Toen werden de eerste pelargoniums die naar Europa werden gebracht al geraniums genoemd, omdat ze qua uiterlijk veel leken op de winterharde vaste plant. Pas in de achttiende eeuw ontdekten botanici de verschillen tussen de twee soorten, waarna de plant uit Zuid-Afrika de naam 'pelargonium' kreeg. Tot op de dag van vandaag blijft 'geranium' echter de roepnaam in veel landen.

3. Enorm veel variatie

De meeste mensen kennen de staande rode, witte en roze geraniums die je vaak in balkonbakken ziet. Maar er is veel meer is dan dat: de geranium is onvoorstelbaar veelzijdig door haar enorme diversiteit aan kleuren, bladeren, bloemen, vormen, groottes en groeivormen. Geraniums bloeien ook in moderne kleuren zoals violet, lila, abrikoos, oranje en geel. Er bestaan tweekleurige variëiten en soorten met geurige bladeren. Er zijn er die hangen, er zijn er die staan en inmiddels zijn er zelfs rassen die een volledige bodem bedekken.

4. Eindeloos combineren

De hangende geraniums zijn uitermate geschikt voor balkonbakken en hangende manden. De staande geranium komt het best tot haar recht als bossige struik, tafeldecoratie en in een pot of plantenbak in de tuin of op het balkon. Ze bestaan in zoveel verschillende kleuren en vormen, dat je eindeloos kan combineren. Staande geraniums gaan goed samen met hangende geraniums en hun opvallende neven, de bonte bladgeraniums. Het bijkomende voordeel hiervan is dat de verschillende soorten geraniums ongeveer dezelfde verzorging nodig hebben. Maar geraniums gaan ook goed samen met andere warmte-minnende planten als salie, rozemarijn of lavendel.

5. Culinaire kwaliteiten

De bladeren en bloemen van geurgeraniums zijn eetbaar. Dankzij de essentiële oliën in hun bladeren zijn deze geraniums niet enkel een lust voor het oog. Ze zijn namelijk ook geschikt als aroma voor vleesgerechten, salades en toetjes. De geurgeranium met citroenaroma voegt bijvoorbeeld een lekkere smaak toe aan thee, sorbetijs en salades. Rozengeraniums voegen een subtiele twist toe aan pudding, taart, jam of toetjes, terwijl de pepermuntvariant een verrassende toevoeging is aan huisgemaakte limonade. De creatieve kok kan zelf variëren met de vele andere aroma's van de geurgeranium, die uiteenlopen van appel tot sinaasappel en van perzik tot chocolade.

6. Helend en insectenwerend

Sommige geraniums hebben helende krachten. De inheemse bevolking van Zuid-Afrika gebruikte de wortels van de Kaapse geranium bijvoorbeeld voor het verhelpen van aandoeningen aan de luchtwegen. Ook helpen de essentiële oliën van verschillende geurgeraniums tegen depressieve gevoelens en stress.

Bepaalde geurgeraniums verjagen insecten dankzij de essentiële oliën in de bladeren. Als je het blad licht aanraakt, verspreiden deze planten hun parfum. De lekkere geuren voor mensen jagen muggen en andere insecten juist weg. De beste insectenwerende geraniums zijn die met citroen- en sinaasappelaroma's.

7. Zonder groene vingers

Geraniums zijn een ideale keuze voor mensen die niet vaak thuis zijn of niet zoveel tijd hebben om hun planten te verzorgen. Bijna geen enkele andere plant is zo gemakkelijk te onderhouden. Met minimale tijd en moeite en zonder groene vingers zullen je geraniums prachtig bloeien. Hij staat graag in het zonnetje en mag regelmatig begoten worden. Zeker op warme zomerdagen, als weinig zon is of als het vaak regent, kan je al eens een dagje overslaan. Krijgen ze te veel water, dan worden de bladeren geel. Een beetje mest af en toe bevordert de bloei. Ook verwelkte als je de uitgebloemde stengels weghaalt, gaat de plant sneller nieuwe bloemen aanmaken.

8. Stijlvolle decoratie voor in huis

Geraniums staan niet alleen leuk op een balkon of in de tuin, maar staan ook prachtig als decoratie in huis. Vooral de Franse geranium is in eerste instantie gekweekt als huisplant en gaat ook nog eens goed samen met een modern interieur. Andere geraniums, zoals de Angel geranium en de geurgeranium, voelen zich ook thuis op een zonnige plek in huis en zorgen voor een fijn zomergevoel. Minder bekend is dat je de geranium ook kan knippen en schikken in een vaas, afzonderlijk of als boeket.

Bron: Pelargonium for Europe