5 redenen om de nieuwe Nest te kopen

1. 55 pagina's wooninspiratie

Stoffenontwerper Emmanuel Demuynck (Monsieur Maison), Katrien Masschalck van de webwinkel Les Belges, modejournaliste Veerle Windels en juweelontwerpster Elisabeth Leenknegt: Nest toont je vier woningen waarvan de bewoners een link hebben met mode.

2. Win een opgetuigde kerstboom

Bijna kerst en altijd druk, druk, druk. Wie droomt er niet van een goede fee die aan de voordeur verschijnt met een perfect aangeklede kerstboom? Doe mee aan onze wedstrijd en wie weet komt die fee bij jou langs!

3. Nemen robots ons huis over?

Automatische stofzuigers, intelligente koelkasten en verwarming die je met de smartphone bedient: in welke mate neemt domotica ons huis en ons leven over? En vooral: hoe ver willen we daarin gaan? Nest onderzoekt wat vandaag al bestaat en wat we in de (nabije) toekomst mogen verwachten.

4. Ideeën voor de feesttafel

Geen combinatie is feestelijker dan die van geurige gerechten en de kleurrijke aroma's van bloemen. Vergeet de klassieke spar en tafelstukken en kies voor bloemen en in het wild gesnoeide takken. Het resultaat: recepten waar je mee kunt uitpakken en groentips voor een hedendaagse kersttafel.

5. Natuur in een (beauty)potje

Huidverzorging op basis van planten vind je zowel in de biowinkel als in de luxeparfumerie. Maar hoe natuurlijk zijn die crèmes eigenlijk? En waarom zou je gebruiken? Nest zocht het voor je uit.