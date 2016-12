3 x design in stijl

1/ Decemberdesign

In Geel organiseren interieurarchitect Leo Aerts en juweelontwerpster Elke Peeters de tentoonstelling 'Decemberdesign'. Ze presenteren een selectie van hun eigen werk, maar halen ook het Italiaanse zilvermerk De Vecchi, en een selectie met werk van architect Andrea Branzi en modeontwerpster Patrizia Cassani naar ons land. Als extraatje is er, i.s.m. Ronny Vansant, ook een proeverij van Oostenrijkse en Italiaanse wijnen.

Decemberdesign, 03-04, 10-11 en 17-18/12, De Halle, Markt 1, 2440 Geel.

2/ A Better Blend

Anouk Taeymans, Sofie Vertongen en Sophie Peelman openen deze maand een pop-upwinkeltje in Antwerpen: 'A Better Blend' presenteert objecten uit de collecties van onder meer Madame Volt, Phyt, Myshelf, Kontour, en Sternum.

A Better Blend, tot 31/12, Grand Bazaar (1st floor), Beddenstraat 2, 2000 Antwerpen. Info: abetterblend.be

3/ Art Deco Event

Ter gelegenheid van de oprichting van de Brussels Art Deco Society vindt in La Ferme Rose een bijzonder art-decoweekend plaats. Er is een tentoonstelling van art-decoaffiches uit de Marcy Collectie, er wordt een veilig georganiseerd en er zijn gratis expertises. Liefhebbers kunnen deelnemen aan een begeleide themawandeling in de Coghen-wijk of je kan een bezoek brengen aan het van Buuren Huis en de Villa Empain.

Art Déco Event, 03-04/12/2016, telkens van 11 tot 18 uur, Cultureel Centrum La Ferme Rose, de Frélaan 44, 1180 Brussel.