Wonderlijke bijen

Het gaat niet zo goed met de bijen in ons land. Hun aantal gaat zienderogen achteruit, lezen we in de krant. Maar wat is een bij precies? Hoe functioneren ze? Waarom zijn ze zo belangrijk? En vooral: wat kan je doen om ze te helpen? 'Het complete bijenboek' tracht antwoord te geven op deze en andere vragen.

Een van de hoofdstukken, 'Voor bijen zorgen', gaat uitgebreid in op het houden van honingbijen. Hoe je een kolonie verwerft, hoe en wanneer je de kast inspecteert, plagen en ziekten, het zwermen... kortom, dat hoofdstuk is een minicursus imkeren.

Geen ambitie om imker te worden? Ook dan is dit boek interessant. Wist je bijvoorbeeld dat een bijenkolonie in de zomer uit wel 80.000 bijen kan bestaan? Of dat de kleinste bij amper 2 mm groot is? En dat 90% van alle bijensoorten solitaire bijen zijn? Je leert waarom de honingbij zo bijzonder is en je ontdekt wat er zich afspeelt in een bijenkast, hoe ze honing produceren en waar de was vandaan komt.

Focust het eerste hoofdstuk volledig op de bijen en hun manier van leven, het tweede draait helemaal rond de tuin en hoe je bijen kunt aantrekken. Welke planten en bloemen zijn aantrekkelijk voor bijen? Dat is de hamvraag. In het boek staan er een tachtigtal vermeld en krijg je ook suggesties omtrent de aanleg van een cottagetuin voor bijen of een border voor de moetuin. Daarnaast is er ook veel aandacht voor bijenhotels en hoe je ze kan maken.

Een boek over bijen kan natuurlijk niet compleet zijn zonder een woordje over de bijenproducten: honing en was. Niet alleen wordt er uitgelegd en getoond hoe je ze kan oogsten, er wordt ook getoond wat je ermee kan doen. Uiteraard kan je honing opeten - heerlijk op een verse boterham of pistolet - en kan je van bijenwas kaarsen maken. Maar ze zijn ook een dankbaar ingrediënt in huis-tuin-en-keukenmiddeltjes. Lippenbalsem, bijvoorbeeld. Je kan ook verzachtende zonnebrandlotion maken, meubelwas en honing-lavendelzeep. Voor wie het wil uitproberen: je vindt deze en andere de recepten in het boek.

Het Complete Bijenboek is uitgegeven bij Good Cook, Hilversum. Het telt 221 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd met foto's en tekeningen. Prijs: 19,95 euro.