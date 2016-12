Vlinders tellen

Is het je ook al opgevallen hoe weinig vlinders je ziet? Zelf woon ik in de stad, maar enkele jaren geleden zag ik regelmatig koolwitjes, atalanta's en een enkele dagpauwoog passeren. Vandaag zie ik veel minder vlinders fladderen.

Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat dit echt zo is. Daarvoor zou je regelmatig en op lange termijn vlinders moeten tellen. En precies daarom is het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt zo belangrijk. Vlinders zijn immers barometers. Hun aan- of afwezigheid vertelt iets over de gezondheid van de 'natuur' in onze omgeving. Tellen is een manier op de populaties in kaart te brengen én om ons leefmilieu te monitoren.

Hoe werkt het?

Loop op 6 en/of 7 augustus een rondje in de tuin. Liefst als de zon schijnt, dan zijn de meeste vlinders actief. Noteer hoeveel vlinders van een bepaalde soort je tegelijkertijd ziet en noteer het grootste aantal, maar tel niet alles op. Zie je bijvoorbeeld om 10 uur drie grote koolwitjes en om 10.25 uur vier exemplaren? Geef dan vier grote koolwitjes door in je telling.

Het resultaat van je telling kan je op zaterdag en zondag doorgeven via het online-invulformulier.

Hulp nodig?

Om je te helpen de vlinders te herkennen en te benoemen heeft Natuurpunt allerlei hulpmiddeltjes op de website staan. Er is een folder met uitleg en een overzicht van de meest voorkomende vlinders met hun opvallendste kenmerken. Datzelfde overzicht staat ook op een poster. Wil je weten hoe je van je tuin een vlinderparadijs maakt, vraag dan het vlindergidsje met allerlei tips en weetjes aan.

Meer info vind je op de website van Natuurpunt.