Verder gluren dan de tuin van de buren

Velt-ecotuindagen

In het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 juni tonen meer dan 250 eigenaars met trots hoe fraai een tuin zonder pesticiden er kan uitzien als je het op een correcte manier aanpakt. Tijdens je bezoek vertellen de natuurliefhebbers je graag hun geheim. Vorig jaar bereikte Velt met hun initiatief 40 000 bezoekers. De adressen van de deelnemende tuinen vind je terug in Seizoenen, het magazine van Velt en op de website. Wil je zelf je tuin via dit initiatief openstellen en hierdoor gelijkgestemden ontmoeten? Tot 1 augustus kan je je inschrijven voor de editie van 2019.

Open Tuinen van Landelijke Gilden

De Landelijke Gilden zetten dit jaar 189 gastvrije tuineigenaars ertoe aan hun tuin open te stellen voor bezoekers, met als centraal thema "de tuin als oase van rust". Laat je door de tuineigenaars inspireren en ga met nieuwe ideeën thuis aan de slag om van je eigen tuin een oase van rust te maken. De gids 'Open tuinen 2018' met alle info kost 4 euro en je kan hem bestellen bij Landelijke Gilden door storting van 6 euro (incl. verzending) op BE03 7360 0047 7384, met de vermelding 'Open tuinen 2018'. Van april tot december kunnen tuinliefhebbers de deelnemende tuinen bezoeken, met als focuspunt het weekend van 23 en 24 juni. Een overzicht van alle openingsdagen staat in de tuingids. Wil je graag volgend jaar je eigen tuin openstellen? Schrijf je dan online in op www.opentuinen.be.

Open Tuinen van België vzw

Van de lente tot de herfst kan je via hen meer dan 200 privéparken en tuinen bezichtigen. Om toegang te krijgen moet je lid zijn van Open Tuinen van België vzw. Dit kan via de website door 20 euro te storten. Bij je lidmaatschap krijg je de agenda met alle adressen en toegang voor twee personen tot de deelnemende tuinen. Sommige tuinen hebben vaste bezoekdata, andere worden dan weer uitsluitend op aanvraag geopend. Elk jaar in maart verschijnt de nieuwe agenda.