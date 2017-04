Van bloemenweide tot werken met de zeis

Inverde, een onderdeel van Natuurinvest, is gespecialiseerd in opleidingen over bos-, groen- en natuurbeheer. Het hele jaar door kan je er allerlei cursussen volgen, de ene al gespecialiseerder dan de andere. Het mooie is dat je niet per se een natuurprofessional moet zijn om eraan deel te nemen, ook vrijetijdsnatuurliefhebbers zijn er welkom.

Dit zijn enkel thema's die de komende weken op de agenda staan:

Werken met de zeis, 1 dag, 09/05 Zwalm, 30/05 Kuurne, 07/06 Hoeilaart, 15/06 Koersel, 21/06 Oud-Turnhout, 27/06 Zoutleeuw, 15/09 Grimbergen

De zeis heeft heel wat voordelen voor wie ermee weet om te gaan. Ze maakt geen lawaai en is niet vervuilend. Bovendien heb je ook minder kans op wegslingerende steentjes of beschadiging van planten. Tijdens deze cursus leer je hoe en waarom zeisen, het zeisblad wetten en de onderdelen afstellen.

Een bloemenweide aanleggen en beheren, halve dag, 13/05, Gooik en Eppegem

Bloemenweiden of hooilanden bestaan uit meerjarige planten, zoals margriet, wilde peen en knoopkruid. Dit is een groot verschil met een bloemenakker, die uit eenjarige planten bestaat. Typische eenjarige planten van bloemenakkers zijn klaproos en korenbloem. Een bloemenweide kan je op verschillende manieren aanleggen. Je kan starten met kale grond en alles inzaaien. Je kan ook beginnen met een bestaand gazon of grasland en hierin een aantal gewenste plantensoorten inbrengen. In deze cursus leer je alles over de aanleg en het beheer, zodat je zelf aan de slag kan.

Werken met de bosmaaier, 1 dag, 23/05 Schoten, 13/06 Liedekerke

De bosmaaier is een veel gebruikt werktuig in bos- en natuurbeheer. Tijdens deze dag leer je deze machine op een veilige manier hanteren. Er wordt aandacht besteed aan de ergonomie en aan de verschillende onderhoudspunten. Verder wordt een overzicht gegeven van de verschillende snijgereedschappen die je op de bosmaaier kan gebruiken. Tijdens de praktijk zal de nadruk vooral liggen op het werken met de maaidraad en het slagmes of grassnijblad.

Graslandbeheer, 4 dagen, start 01/06, Herselt

Reeks voor mensen die meer inzicht willen verwerven in de wereld tussen de grassprieten met uitleg over soorten graslanden, het determineren van grassen, de verschillende beheervormen, het ontwikkelen van biodiversiteit... Enige voorkennis van plantkunde en natuurbeheer is nodig.

Ecologische begrazing met schapen, 1 dag, 24/06 en 09/09

In Vlaanderen wordt begrazing met schapen al eeuwenlang toegepast. Op veel plaatsen kan dit een duurzame, ecologische meerwaarde leveren. Overweeg je om zelf ecologische begrazing toe te passen? Wil je een realistisch beeld krijgen van de te verwachten effecten? Weet je niet hoe je concreet te werk moet gaan? Deze opleiding biedt je de ideale introductie.