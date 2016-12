Tuinlaarzen kiezen, zo doe je dat

Aarzel niet: investeer in een perfect passend paar tuinlaarzen van een beter merk. Je hebt er jarenlang plezier van. Mijn tuinlaarzen gaan al bijna twintig jaar mee en worden veel gebruikt. In de zomer laat ik ze weleens staan voor rubberen tuinklompen, maar met wat ruwer werk op het programma kies ik altijd voor de laarzen. Ze zorgen voor een stevige grip op de tuingrond. Geen prikkende takjes onder de zolen en tegen de schenen. Geen natte voeten door een onverwachte plas. Geen dauw die tegen de broekspijpen opklimt.

Mijn laarzen maakten al heel wat soorten tuinwerk mee: van het omleggen van onbewerkte weide tot het fijnste zaaiwerk, van het ploeteren in de modder tot het uit elkaar trappen van gloeiende as. Ze vertonen amper slijtage. Hun kaki kleur werd wel grijs, en de zwarte vegen krijg ik niet meer weg. Ik trek ze dan ook niet meer aan om tuindagen of open tuinen te bezoeken. Hoewel ik dat beter wél zou doen: verweerde laarzen tonen tuinervaring.

KEUREN ALS SCHOENEN

Tuincentra bieden vaak maar een beperkte keuze aan merken, modellen en kleuren. Toch bestaat er een enorme variëteit. Webwinkels pakken uit met een aanbod dat de schoenenverkoop evenaart. Laarzen en schoenen hebben nog meer gelijkenissen. Het aantal draagdagen bijvoorbeeld. Het lijkt alsof laarzen zelden gedragen worden, maar als je berekent hoeveel jaren ze meegaan, weet je wel beter. Besteed daarom veel aandacht aan het vergelijken en ga niet liever niet voor goedkoop. Keur tuinlaarzen als schoenen, passen en rondstappen in de winkel ingegrepen. Koop ze in een net iets grotere maat. Ze moeten ruimer zitten, met een beetje extra teenruimte. Dat geeft de hiel wat vrijheid bij het stappen zonder het gevoel de laars te verliezen.

KIES PRECIES

Materiaal: hecht je belang aan ecologie, kies dan voor laarzen in natuurrubber. Deze laarzen zijn duurzaam in alle betekenissen van het woord, recycleren inbegrepen. Laarzen in EVA of ethyleenvinylacetaat, Purofort® en Elastopan® zijn lichtgewichten en isoleren prima. Deze kunststoffen worden in schuimvorm verwerkt en bevatten een massa minuscule luchtbelletjes. Laarzen van pvc verliezen al na enkele jaren hun soepelheid.

Sober of kleur: alle kleuren van de regenboog kunnen. Inspiratie bv. bij Ilse Jacobsen. Een grote variatie aan prints en tekeningen vind je bij Laura Ashley en Evercreatures.

Hoog of laag: een hoge nauwsluitende schacht beschermt scheenbeen en kuit tegen kwetsuren. Een gesp of veters doen extra aansluiten. Laarzen met een lage schacht glijden dan weer gemakkelijker aan de voet.

Voering: de betere tuinlaarzen zijn gevoerd met katoen of acryl, sneldrogend polyamide of polyester, soms zelfs met antibacteriële eigenschappen. Laarzen met pels of bont zijn bedoeld voor langdurige tuinactiviteiten of om te wandelen bij extreem koud weer. Deze voering is moeilijk te reinigen. Voor een normale winterbescherming volstaat een paar sokken in fleece of wol.

Bij Scandinavische merken vind je laarzen die zelfs bij -40°C warme voeten garanderen. Ze zijn gemaakt uit bioafbreekbaar materiaal, met een overvloed aan isolerende luchtbelletjes. Ze hebben een extra dikke zool en een binnenbekleding van wol en polyester. (www.vikingfootwear.com en www.nokianjalkineet.fi)

Beveiligd of niet: gewone tuinlaarzen hoeven niet uitgerust te zijn met een veiligheidsneus, stalen tip of nagelwerende tussenzool, zoals werk- of werflaarzen.

Zool: een ondiep profiel volstaat voor grip op gewone tuingrond en 'draagt' weinig vuil mee naar tuinpad en terras. Voor kleibodem en drassig terrein is een dieper en meer gevarieerd profiel geschikter. Een versteviging in het midden van de zool geeft extra bescherming voor spit- en vorkwerk (bv. Gardener Boots van Hunter).

IN ELKAAR GEPUZZELD

De betere tuinlaarzen worden helemaal samengepuzzeld. Bij de meeste laarzen van Aigle zelfs met zestig verschillende stukken, gesneden uit meer dan één kilogram natuurrubber. Bij dit merk gebeurt het assembleren met de hand, nog steeds in Frankrijk. Nadien volgt het vulkaniseren, waarbij de afgewerkte laarzen tot 140°C worden verhit. Zo krijgt het rubber zijn flexibiliteit, duurzaamheid en waterdichtheid. Geen laars die de fabriek verlaat voor ze visueel en met een lucht- en watertest gecontroleerd is op waterdichtheid. Bekijk het productieproces op youtube.com, zoekterm Aigle Boots.

Verzorging van het rubber

Ook rubberlaarzen vragen onderhoud. Spons ze na elk 'vuil' tuingebruik af met een zeepsopje en droog ze in open lucht. Bewaar ze rechtop, eventueel op een laarzenstaander, weg van een warmtebron of de volle zon.

Spuit rubberlaarzen enkele keren per jaar in met een verzorgende, beschermende spray. Die zorgt ervoor dat het rubber soepel blijft en het vuil er zich minder op vastzet.

Tekst Marc Verachtert