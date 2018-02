Tuinbeurzen in februari

Fan van sneeuwklokjes

Het Arboretum Kalmthout organiseert op 10 en 11 februari het sneeuwklokjesweekend. Er staat een tentoonstelling, bloemenverkoop en lezing op het programma. Verder zijn er op zondag nog rondleidingen in de tuin van het Arboretum. Allemaal in het teken van het sneeuwklokje, dat deze periode in bloei is.

Zaterdag 10/02 en zondag 11/02 van 10 tot 17 uur, Heuvel 8, 2920 Kalmthout. Inkom: 8,50 euro. Meer info

Zaden nodig?

Op zondag 11 februari kan je naar de Zadenbeurs in Sint-Katelijne-Waver. Je vindt er verschillende standhouders met zaden van unieke planten en oude erfgoedrassen. Eigen zaden kan je ruilen met geïnteresseerden in het Veilingszaaltje. Het museum en de historische groentetuinen zijn eveneens te bezoeken.

Zondag 11/02 van 10 tot 17 uur, Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Inkom: 2,50 euro. Meer info

Inspiratie nodig?

Laat je op de Tuinxpo inspireren door de nieuwe tuintrends. Van alle mogelijke producten tot demotuinen, je vindt er alles onder één dak. Er zal ook een testzone voor tuinmachines zijn, waar je aan de slag kunt met grasmaaiers, zitmaaiers, kettingzagen en tuinmachine op batterijen.

Vrijdag 02/03 van 10 tot 20 uur, Zaterdag 03/03 en zondag 04/03 van 10 tot 18 uur, Kortrijk Xpo - Hal 4, Doorniksesteenweg 216. Inkom: gratis. Meer info