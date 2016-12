Stekelige slaper

Egels leven vooral in struikgewas, maar ook bij houtwallen en ongemaaide slootkanten. Doordat er alsmaar minder plek is voor wilde natuur, spelen tuinen en parken een steeds belangrijkere rol in de bescherming van de biodiversiteit. Ook de egel zit daar graag. Veel tuiniers zien hem ook graag komen, want slakken staan bovenaan op zijn menu.

Als u eenmaal een egel in uw tuin heeft gezien, treft u hem waarschijnlijk vaker aan. Egels gebruiken namelijk een vaste route. 's Nachts of in de schemering gaan ze op zoek naar voedsel, waarbij ze per nacht wel drie tot vijf kilometer lopen.

Egelhuisje

Door je tuin egelvriendelijk in te richten, kan je hem een handje helpen. Laat hopen takken en bladeren liggen op een plek waar hij zelf een nest maken om te overwinteren of om zijn jongen groot te brengen. Je kan ook een egelhuisje plaatsen waar de egel de winter knus en uit de wind kan doorbrengen. Handige Harry's kunnen er ook een zelf maken: op de site van de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt vind je bouwtekeningen van verschillende soorten egelhuisjes.

Extra voer

Hoewel hij tijdens de winterslaap heel weinig energie verbruikt, verliest de egel toch bijna een derde van zijn gewicht. Daarom is het belangrijk dat hij voor de winter genoeg vetreserves kan aanleggen en na de winter weer genoeg kan aankomen. Egels eten vooral wormen, insecten en slakken. Ze houden van vochtig voedsel. Door wat kattenvoer, hondenvoer of wat roerei in de tuin te leggen, kan je het de egel wat gemakkelijker maken. Tegenwoordig is er in tuincentra ook egelvoer en egelpaté te vinden. Je kan ook wat water neerzetten, maar zeker geen melk. Daar kan de egel ziek van worden. Zorg wel dat de kat er niet bij kan!

Dier in nood

Vind je net voor de winter een egeltje in je tuin dat minder weegt dan 600 gram, dan breng je het best naar een gespecialiseerd opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC). Zij hebben de kennis en de middelen om het dier de beste zorgen te geven. Een adressenlijst vind je op www.vogelbescherming.be